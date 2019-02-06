Главное управление нацполиции в Автономной Республике Крым и Севастополе объявило в розыск членов отдельного подразделения "Рубеж" т.н. "народного ополчения" оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook, передает РИА - Новости.

В сообщении говорится, что украинской стороне удалось установить личности руководителя подразделения и еще девяти "бойцов".

В нацполиции Украины сообщили, что на протяжении марта 2014 года члены подразделения Рубеж принималили участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий", разведывательного катера "Славутич", военных частей ВСУ и развертывании и деятельности блок-постов.