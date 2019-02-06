Киев объявил в розыск членов одного из подразделений "крымского ополчения"
|15:01 18.02.2019
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|Крым
Главное управление нацполиции в Автономной Республике Крым и Севастополе объявило в розыск членов отдельного подразделения "Рубеж" т.н. "народного ополчения" оккупированного Крыма.
Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook, передает РИА - Новости.
В сообщении говорится, что украинской стороне удалось установить личности руководителя подразделения и еще девяти "бойцов".
В нацполиции Украины сообщили, что на протяжении марта 2014 года члены подразделения Рубеж принималили участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий", разведывательного катера "Славутич", военных частей ВСУ и развертывании и деятельности блок-постов.
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