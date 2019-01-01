Москва обещает 111 миллиардов для экономики оккупированных Крыма и Севастополя
|14:41 18.02.2019
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|Крым
Экономика оккупированных Крыма Крым в 2019 году получит 91,86 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию проектов в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона, а Севастополь – 18,99 млрд рублей.
Об этом сообщает автономная некоммерческая организация "Дирекция по управлению ФЦП", передают События Крыма.
Издание сообщает, что Министерство экономического развития Российской Федерации подписало соглашения с оккупированными Крымом и городом Севастополем о предоставлении в 2019 году субсидий в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Крыма и г. Севастополя до 2022 года.
План-график 2019 года предусматривает в оккупированном Крыму проекты по 222 объектам, к вводу запланированы 46 объектов.
В стадии реализации в Севастополе находится 118 объектов и мероприятий, планируется к вводу в эксплуатацию 33 объекта капитального вложения.
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