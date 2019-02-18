Європейський союз закликав Росію звільнити українських моряків і кораблі, які були захоплені минулого року поблизу Керченської протоки.

Про це написав у Twitter глава МЗС Литви Лінас Лінкявячюс, який перебуває у Брюсселі на засіданні Рада ЄС у закордонних справах, повідомляє Європейська правда.

"Зовсім неприпустимо, що Росія все ще утримує українських моряків і кораблі після військового нападу на український флот у Чорному морі. ЄС закликає їх негайно звільнити. Азовське море не належить Росії, повинна бути надана свобода навігації. ЄС підтримує Україну", - написав Лінкявічюс.

Як відомо, 18 лютого Рада ЄС ухвалить рішення про персональні санкції проти громадян РФ за азовську кризу.

Нагадаємо, минулого тижня міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен повідомив про початок переговорів щодо нових санкцій проти Росії.

Сьогодні глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні заявила, що рішення про нові санкції Європейського Союзу проти Росії може бути ухвалено в найближчі тижні.