Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
|14:01 18.02.2019
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|Армения
Авіакомпанія Yanair з 20 травня запускає рейси Одеса-Єреван.
Про це пише Економична правда з посиланням на ЦТС.
"З 20 травня українська авіакомпанія Yanair Airlines стартує з новим літнім розкладом, запускаючи рейс за маршрутом Одеса-Єреван-Одеса", - йдеться в повідомленні аеропорту Одеси.
Рейси здійснюватимуться один раз на тиждень - по понеділках. Виліт з Одеси - о 9:00, зі столиці Вірменії - о 13:00 за місцевим часом.
Раніше авіаперевізник відкрив продаж квитків на рейси в Батумі з Києва, Харкова та Одеси, а також з Одеси в Тбілісі, які стартують в квітні-червні.
Крім того, ЦТС в січні повідомляв, що з 16 березня і до жовтня перельоти з Одеси в Баку буде здійснювати азербайджанський лоукостер Buta Airways.
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