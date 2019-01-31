Рішення про нові санкції Європейського Союзу проти Росії може бути ухвалено в найближчі два тижні, заявила в понеділок, 18 лютого, голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні.

"Так, одностайне рішення може бути ухвалене в найближчі пару тижнів", - сказала вона журналістам у Брюсселі, відповідаючи на запитання про те, чи очікуються додаткові санкції проти РФ, передае Інтерфакс-Україна.

Ф.Могеріні зазначила, що в Брюсселі хотіли б бачити позитивні зміни, і тоді члени ЄС були б готові переглянути своє рішення.

"На сьогодні ми бачимо ситуацію абсолютно іншого характеру", - наголосила вона.

"Я від самого початку завжди говорила, що мета санкцій - це не запровадити їх назавжди, вони потрібні для чинення тиску, щоб ситуація змінилася", - заявила вона, зазначивши, що колись їх може бути знято.

"Але ми не бачимо позитивних кроків, і ось чому країни-члени (ЄС - ІФ) досі підтверджували свою готовність їх зберігати", - додала Ф.Могеріні.

Наприкінці минулого тижня агентство Bloomberg із посиланням на джерело повідомило, що в ЄС погодили обмежувальні заходи проти восьми громадян Росії через інцидент у Керченській протоці. За його даними, питання погоджено на рівні технічних спеціалістів. Водночас, за даними джерела, російських компаній у списку санкцій немає.

Агентство зазначало, що на Раді ЄС на рівні глав МЗС, яка стартує в понеділок, про санкції можуть не оголосити, оскільки до цього часу в Брюсселі, мабуть, не встигнуть завершити підготовчу роботу з правових і технічних питань.

Російські прикордонники 25 листопада 2018 року із застосуванням зброї затримали в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя. Декілька українських моряків отримали поранення. Українські моряки оголосили себе військовополоненими, усі вони знаходяться в російській в'язниці.