Оккупанты передали Никитскому ботаническому саду 217 га земли в Севастополе
|13:21 18.02.2019
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|Крым
Никитскому ботаническому саду (Ялта) передан земельный участок площадью 217 га с имущественным комплексом ГУП "Крымская помологическая станция", расположенный в районе севастопольского села Верхнесадовое.
Соответствующее распоряжение приняло оккупационное "правительство" Севастополя на заседании в понедельник, 18 февраля, передают Новости Крыма.
"В соответствии с поручениями президента РФ, правительства РФ, в связи с многочисленными обращениями ФГБУН "Никитский ботанический сад", а также в связи с окончанием и выходом из процедуры банкротства данного ГУП, подготовлен проект о передаче объектов недвижимости и земельного участка площадью 217 га в районе села Верхнесадовое в федеральную собственность с целью закрепления этого имущества за Никитским ботаническим садом", — отметил "директор" департамента по имущественным и земельным отношениям оккупационного "правительства" Севастополя Рустэм Зайнуллин.
Помологическая станция находится в районе реки Бельбек. Во времена СССР она располагала уникальным генофондом плодовых деревьев и имела важное значение не только для страны, но и для всей Европы. После развала Союза предприятие утратило бюджетное финансирование и обанкротилось. К 2010 году была утеряна примерно половина коллекции станции. Сегодня здесь сохранилось порядка 2,2 тыс сортов фруктовых деревьев.
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