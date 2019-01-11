Днями суднобудівний завод “Нібулон” ввів в експлуатацію перший буксир POSS-115 Nibulon-8 і готує до спуску останній із серії цього проекту судно – Nibulon-11.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

Основне призначення буксирів даного проекту — проводка караванів несамохідних суден по Дніпру і Бузько-Дніпровсько-лиманському каналу.

Буксири проекту POSS-115 мають довжину 37,2 метра, габаритну осадку 2,54 метра, потужність 1320 кВт і швидкість в 11 вузлів.

Вони оснащені обладнанням виробників з Нідерландів, Німеччини, Швеції, Данії, Польщі та інших країн.

У машинному відділенні другого буксира проекту POSS-115 завершуються роботи з монтажу трубопроводів, а також виготовлення та встановлення труб систем обслуговування енергетичної установки. У завершальній стадії й гідравлічні випробування загальносуднових систем. Монтажники ведуть роботи по підключенню пульта судноводія в ходовій рубці буксира і щита аварійно-попереджувальної сигналізації.