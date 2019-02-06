На території анексованого Криму не припиняються репресії по відношенню до нелояльних до російської влади громадян, і зараз у СІЗО та тюрмах утримується понад 80 політв’язнів.

Про це у Чернігові журналістам сказав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні в Криму агресія Російської Федерації виявляється в репресіях до всіх нелояльних - каток репресій по Криму котиться досі. Там дуже часто відбуваються облави, арешти, затримання, кримінальні переслідування, адміністративні звинувачення, які потім розглядаються в судах. Понад 80 чоловік знаходяться в СІЗО або в тюрмах (деякі з них уже по етапу пішли на материкову частину Російської Федерації), 24 моряки, яких ми вважаємо військовополоненими... Майже 120 дітей залишаються без батьківської опіки, тому що їх батьки сидять за ґратами", - розповів Умеров.

За його словами, більше половини заарештованих - кримські татари, а черговим доказом того, що репресії не припиняються, є факт учорашнього затримання трьох молодих людей - представників кримськотатарського народу, мешканців одного селища.

Умеров зазначив, що у зв’язку з великою кількістю політичних в’язнів Меджліс багато зусиль спрямовує на їх звільнення. Крім того, дбає про активне висвітлення проблем Криму, Донбасу, українсько-російської війни у ЗМІ та участь міжнародних організацій (ООН, ЄС, ПАРЄ, ОБСЄ та ін.) у їх розв’язанні на користь України.