Ялтинские оккупационные "власти" намерены при помощи полиции убрать с городских улиц граждан без определенного места жительства.

Об этом заявил глава российской "администрации" города Алексей Челпанов, передает Крыминформ.

Челпанов сообщил, что общественные места оборудуются камерами видеонаблюдения, а "МВД" предусматривает там регулярное патрулирование нарядов полиции и места их постоянной дислокации.

Однако, по словам "градоначальника", при этом сразу же придется столкнуться с проблемой наличия бомжей, которые располагаются и ночуют во дворах и скверах, на газонах и скамейках и встанет вопрос: куда их девать?

"Глава" оккупционной администрации города заявил, что "городским структурам" была поставлена задача "проработать возможность приобретения модульного дома или найти подходящее здание в отдаленном месте, например, где-нибудь за кладбищем, куда сотрудники полиции могли бы отвозить бомжей.

Челпанов отметил, что "городские власти" только сейчас начали прорабатывать этот вопрос, но заверил, что проблема будет решена до начала "курортного сезона".