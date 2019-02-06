Малый ракетный корабль Черноморского флота оккупантов "Орехово-Зуево" проведет учения по отражению ракетных ударов условного противника в море, применив зенитно-артиллерийское вооружение.

Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ, передает Крыминформ.

В сообщении сказано, что в соответствии с планом боевой подготовки малый ракетный корабль Орехово-Зуево ЧФ страні-агрессора приступил к проведению комплекса корабельных боевых учений в морских полигонах Черного моря.

Одной из проводимых тренировок станет отработка экипажем действий по отражению ракетной атаки и уничтожению надводного корабля условного противника с применением высокоточного ракетного комплекса Калибр-НК.

По замыслу учения, в ходе выполнения задач в море корабельные средства наблюдения выявили применение оружия по кораблю. Расчеты ПВО боевых постов Орехово-Зуево отразили ракетный удар, произведенный с борта корабля условного противника, применив зенитно-артиллерийское вооружение. Затем по полученным данным о цели от собственных средств наблюдения расчёты ракетно-артиллерийской боевой части корабля электронным пуском нанесли ответный удар с использованием ракетного комплекса Калибр-НК.

Собщается, что малый ракетный корабль Орехово-Зуево оснащен современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом Калибр-НК, предназначенным для поражения морских и береговых целей.