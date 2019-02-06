Ракетный корабль ЧФ ракетным ударом отразил "атаку противника"
|11:41 18.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Малый ракетный корабль Черноморского флота оккупантов "Орехово-Зуево" проведет учения по отражению ракетных ударов условного противника в море, применив зенитно-артиллерийское вооружение.
Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ, передает Крыминформ.
В сообщении сказано, что в соответствии с планом боевой подготовки малый ракетный корабль Орехово-Зуево ЧФ страні-агрессора приступил к проведению комплекса корабельных боевых учений в морских полигонах Черного моря.
Одной из проводимых тренировок станет отработка экипажем действий по отражению ракетной атаки и уничтожению надводного корабля условного противника с применением высокоточного ракетного комплекса Калибр-НК.
По замыслу учения, в ходе выполнения задач в море корабельные средства наблюдения выявили применение оружия по кораблю. Расчеты ПВО боевых постов Орехово-Зуево отразили ракетный удар, произведенный с борта корабля условного противника, применив зенитно-артиллерийское вооружение. Затем по полученным данным о цели от собственных средств наблюдения расчёты ракетно-артиллерийской боевой части корабля электронным пуском нанесли ответный удар с использованием ракетного комплекса Калибр-НК.
Собщается, что малый ракетный корабль Орехово-Зуево оснащен современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.
Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом Калибр-НК, предназначенным для поражения морских и береговых целей.
Ещё на эту тему:
После ремонта в оккупированном Севастополе большой противолодочный корабль Северного флота вышел в море
Росія готується до подальшої ескалації на випадок майбутнього переходу українських кораблів до Азовського моря
Суд в РФ зняв з розгляду апеляції щодо продовження арешту чотирьом українським морякам
ЄС закликає негайно звільнити українських моряків - глава МЗС Литви
Пара німців і пара французів це не спостережна місія
Подводники Черноморского флота страны оккупанта провели учение по борьбе за живучесть
Корабли Черноморского флота страны-агрессора провели ракетные и артиллерийские стрельбы
Летчики Черноморского флота страны-агрессора отработали уничтожение отряда кораблей противника
Малый ракетный корабль, который отправится на Черноморский флот, назовут "Меркурий"
Пограничное управления ФСБ по оккупированному Крыму получило новый катер на воздушной подушке / Фото