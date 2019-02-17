Перший віце-спікер Ірина Геращенко заявляє, що Росія використовує колишнього омбудсмена України Ніну Карпачову у гібридній війні проти України.

Про це вона написала в неділю, 17 лютого, в Facebook, коментуючи інформацію на сайті російського обмудсмена Тетяни Москалькової про те, що 12 лютого Москалькова разом із "незалежним міжнародним експертом" Карпачовою відвідала трьох українських моряків у СІЗО "Лефортово", пише Українська правда.

"Виявляється, ФСБ і російська генеральша-омбудсмен допустили в СІЗО до в‘язнів таку собі Ніну Карпачову. А офіційну і повноважну українську уповноважену з прав людини Людмилу Денісову, попри всі її зусилля і наполягання нашого МЗС, так і не допустили провідати моряків і навіть в суд, на всі слухання", – обурилася Геращенко.

"Гібридна війна – це коли РФ використовує гібридного "омбудсмена", витряхує від пилюки Януковича, який заявляє, що як Порошенко його попросить, то він готовий просити Путіна про заручників. Замість Денісової – Карпачова, замість Порошенка – Янукович, РФ дістає зі своїх загашників різних персонажів, які підігрують кремлівській платівці про "нелегітимність" української влади", – зазначила вона.

Геращенко заявила, що Україна вимагає негайного звільнення військовополонених моряків.

"І не варто нікому підігрувати огидним кремлівським сценаріям", - додала перший віце-спікер.