Румынское председательство в ЕС поддерживает усиление НАТО в Черном море
|11:21 18.02.2019
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|Румыния
Румынское председательство в ЕС выступает за увеличение присутствия НАТО в Черном море.
Об этом на Мюнхенской конференции заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает РИА.
"Мы не можем игнорировать вызовы, с которыми мы сталкиваемся на восточном фланге. В то время как Европа применяет свои решения по санкциям и должна продолжать строго это делать, НАТО должна и далее усиливать свое сдерживание и оборону на восточном фланге. Именно поэтому Румыния поддержала повышенное сплочение на восточном фланге между ее северными и южными частями", - сказал он.
По его словам, "черноморский регион, где ситуация с безопасностью все больше сталкивается с вызовами, как мы недавно видели, нуждается в большем присутствии НАТО".
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