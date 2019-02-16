Румынское председательство в ЕС выступает за увеличение присутствия НАТО в Черном море.

Об этом на Мюнхенской конференции заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает РИА.

"Мы не можем игнорировать вызовы, с которыми мы сталкиваемся на восточном фланге. В то время как Европа применяет свои решения по санкциям и должна продолжать строго это делать, НАТО должна и далее усиливать свое сдерживание и оборону на восточном фланге. Именно поэтому Румыния поддержала повышенное сплочение на восточном фланге между ее северными и южными частями", - сказал он.

По его словам, "черноморский регион, где ситуация с безопасностью все больше сталкивается с вызовами, как мы недавно видели, нуждается в большем присутствии НАТО".