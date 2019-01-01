Запуск Одесского припортового завода откладывается до марта.

11:01 18.02.2019 0 комментариев Украина

Запуск Одесского припортового завода снова откладывается: теперь из-за «Укртрансгаза».

Об этом сообщил первый заместитель гендиректора предприятия Николай Щуриков, передает Думская.

По его словам, компания «Энергетический эквивалент», с которой ОПЗ заключил договор о переработке давальческого сырья, выполнила все требования, в том числе перечислила задаток, позволивший разморозить выплату зарплат рабочим.

«Но, как я и говорил, мир не без «добрых людей». Выяснилось, что «Укртрансгаз» не может по техническим причинам оформить нового поставщика газа на ОПЗ. Всем, у кого осталось терпение и возможность, придется ждать конца этого месяца, когда по закону можно будет заменить поставщика газа и начать получать газ для запуска производства на заводе», — сказал он. 

ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года. Для возобновления работы предприятие несколько раз пыталось привлечь партнера по давальческой схеме, но пока безуспешно.

Долги по зарплате превышают на текущий момент 30 млн грн, задолженность по налогам — 6 млн, за газ (с учетом транспортировки и без учета финансовых санкций) — 7,5 млрд грн. Общая задолженность по состоянию на конец прошлого года составила почти 7,7 млрд грн.

В течение 2018 года по собственному желанию с завода уволились 564 человека.



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