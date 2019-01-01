Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял военного атташе России полковника Игоря Лобастова в связи с завершением его миссии в Баку.

Как говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы расширения и устойчивости сотрудничества принятия на вооружение азербайджанской армией современной и высокоточной военной техники, вооружения и других средств военного назначения российского производства, передает vpk-news.ru.

Гасанов и Лобастов выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сфере. Стороны также уделили внимание вопросам проведения совместных военных учений, организации взаимных визитов и рабочих встреч, обмена опыта на уровне экспертов, подготовке курсантов и специалистов в военных школах РФ.

Гасанов и Лобастов также подчеркнули важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта с целью обеспечения безопасности в регионе.