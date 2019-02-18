Навчання "Сі Бриз-2019" пройдуть на початку липня 2019 року.

10:21 18.02.2019 0 комментариев Украина

Влітку 2019 року в Чорному морі почнуться українсько-американські військові навчання "Сі Бриз-2019".

Про це йдеться у повідомленні на сайті ДПСУ, передає Українська правда.

Навчання відбуватимуться в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях та в північно-західній частині Чорного моря.

Цього року "Сі Бриз-2019" передбачатиме виконання завдань за стандартами НАТО на морі, суші, повітрі та під водою.

У морському компоненті заплановані артилерійські стрільби, висадки оглядових груп та багато інших вправ, суть завдань яких не розголошується, оскільки залишається актуальним режим "вільної гри" (free play), в якому раптові завдання будуть надходити від багатонаціонального штабу навчань.

Певною новацією цьогорічних навчань стане відпрацювання річкового елементу. За легендою ворожі елементи намагатимуться заблокувати вихід до моря із найбільшої водної артерії Європи – річки Дунай.

Корабельно-катерний склад Морської охорони отримає завдання забезпечення супроводження транспортних цивільних суден річкою та їх вільний прохід через гирло Дунаю до Чорного моря. В даному навчальному елементі будуть задіяні виключно сили Держприкордонслужби, зокрема Морської охорони.

Планом навчань передбачено нарощування натренованості персоналу спеціальних підрозділів, в тому числі й з їх висадкою на захоплені об’єкти з повітря. А в спеціалізованих водолазних тренінгах вперше візьмуть участь представники загону "ДОЗОР", які мають відповідну спеціалізацію.

Крім того, персонал Морської охорони пройде навчання на курсах оглядових груп, де буде можливість обмінятися досвідом із грецькими колегами. На курсах з боротьби за живучість надводного корабля від турецьких партнерів буде представлено сучасне обладнання та засоби його ефективного застосування.

Навчання "Сі Бриз-2019" пройдуть на початку липня 2019 року.



Ещё на эту тему:

11:05 08.07.2018
В Одесский порт прибыл ракетный эсминец 6-го флота США USS Porter (DDG-78) - фоторепортаж
11:45 03.07.2018
На базе ВМС ВС Украины открыли курсы лидерства и морского менеджмента
10:33 27.02.2018
В Одесі розпочалась конференція з планування Sea Breese-2018
12:15 15.12.2017
У Одесі завершилася плануюча конференція з проведення українсько-американського навчання «Сі Бриз-2018» / Фото
08:02 24.07.2017
Завершились учения «Си Бриз-2017» / Фото
13:02 20.07.2017
На Дунае в рамках «Sea Breeze-2017» десантировались морпехи Украины, США и Турции / Фото
10:02 19.07.2017
В Одессе многонациональная эскадра «Си Бриза» вышла в море на активную фазу / Фото
13:58 14.07.2017
В Болгарии начались военно-морские учения «Бриз 2017»
13:56 13.07.2017
Два редких летательных аппарата Bell V-22 Osprey участвуют в «Си Бриз-2017» / Фото
12:44 10.07.2017
Черноморский флот РФ проследит за учениями Sea Breeze-2017
12:33 10.07.2017
Американский крейсер Hue City и эсминец Carney зашли в Одесский порт / Фото
11:33 10.07.2017
В Одессу на учения «Си Бриз-2017» прибыли корабли ВМС Турции и американские транспортные самолеты / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
18:01 15.02.2019
Азербайджан и ЕС проведут транспортный диалог на высоком уровне
14:01 13.02.2019
В Азербайджані відбулося виверження грязьового вулкана
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
Все новости страны
Армения Армения
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
13:21 12.02.2019
Армения не исключает возможности оказать властям Сирии военную помощь
Все новости страны
Болгария Болгария
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
16:21 11.02.2019
Прокурор Болгарії: фігурант "справи Скрипалів" був у країні перед отруєнням бізнесмена
Все новости страны
Греция Греция
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
09:41 15.02.2019
У РФ вважають, що у разі перемоги соціалістів на виборах у Молдові - "буде новий Майдан"
12:41 14.02.2019
МЗС Молдови просить уряд відкликати посла країни в Москві
09:41 14.02.2019
Додон призвал правительство Молдовы выразить уважение России, которая не пускает к молдавским пилотам
19:41 13.02.2019
Молдова обурена тим, що її делегацію в Росії не пустили до звільнених з афганського полону пілотів
Все новости страны
Россия Россия
20:21 18.02.2019
Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за экономических санкций Запада
19:21 15.02.2019
Девять участников московской группы "Хизб ут-Тахрир" получили от 11 до 16 лет колонии
17:41 15.02.2019
В МИД РФ опасаются наращивания активности НАТО в Черном море
16:41 15.02.2019
В Financial Times рассказали, как Россия спасается от санкций
Все новости страны
Румыния Румыния
11:21 18.02.2019
Румынское председательство в ЕС поддерживает усиление НАТО в Черном море
14:21 13.02.2019
Румынию накрыл снегопад с ураганом / Видео
14:01 12.02.2019
В Румунії розкритикували ідею розміщення нових ядерних ракет у Європі
12:43 08.02.2019
Туск потроллил премьера Румынии
Все новости страны
Турция Турция
12:21 15.02.2019
На востоке Турции проходят крупные международные учения
16:41 14.02.2019
Турция рассматривает альтернативу российской системе С-400
09:21 14.02.2019
В Сочи 14 февраля состоится четвертый трехсторонний саммит президентов Турции, РФ и Ирана по Сирии
11:41 12.02.2019
У Туреччині видали ордери на арешт 1112 підозрюваних у зв'язках з Гюленом
Все новости страны
Украина Украина
21:01 18.02.2019
После ремонта в оккупированном Севастополе большой противолодочный корабль Северного флота вышел в море
20:41 18.02.2019
Росія готується до подальшої ескалації на випадок майбутнього переходу українських кораблів до Азовського моря
20:01 18.02.2019
"Ихтамнет": В РФ заявили что, вызвавшего критику у крымских татар учебника нет в федеральном перечне
19:41 18.02.2019
20 лютого на Генасамблеї ООН обговорять проблематики Криму та Донбасу
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс