Депутати від опозиційної Соціалістичної партії Болгарії (BSP) затвердили рішення залишити парламент на невизначений період.

Про це повідомляє Reuters, передає Європейська правда.

Національна рада BSP затвердила таке рішення через останні зміни до виборчого кодексу Болгарії, які, за словами опозиції, знижують ймовірність проведення чесних виборів. Соціалісти контролюють 79 з 240 місць в парламенті.

BSP, яка є спадкоємицею комуністичної партії Болгарії, заявляє, що законодавство було прийнято "в інтересах компаній і олігархів, а закулісні партійні домовленості - тільки в інтересах певних партій".

BSP висунула різні умови, щоб залишитися в парламенті, в тому числі вибори нової центральної виборчої комісії, повернення до попередніх положень про преференційне голосування.

Поправки були прийняті після 14-годинної сесії минулого тижня, в результаті чого було піднято поріг для преференційного голосування і затверджене поступову введення електронного голосування замість паперових бюлетенів, на двох основних виборах в Болгарії в цьому році.

У травні в Болгарії пройдуть європейські вибори, а в жовтні - вибори до місцевих органів влади.

Преференційні голоси тепер застосовуються тільки в тому випадку, якщо розглянутий кандидат отримує стільки преференційних голосів, скільки буде потрібно, щоб отримати місце депутата у своєму виборчому окрузі. Поріг вважається практично неможливим для досягнення.

Парламент також проголосував за те, щоб електронне голосування використовувалося як мінімум на 3000 з приблизно 12 400 виборчих дільниць на виборах до Європейського парламенту.