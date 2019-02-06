Пара німців і пара французів це не спостережна місія
|09:41 18.02.2019
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|Крым
Україна наполягає на постійній наглядовій місії в Керченській протоці, Росія з цим не згодна.
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Нині ми говоримо про те, щоб зробити цю місію постійною, щоб спостерігати і з космосу, і з води для того, щоб точно знати, що Росія робить, а що ні ... Нам потрібно отримати постійну місію. Росія від неї відмовляється", - сказав міністр журналістам у суботу в Мюнхені.
Глава МЗС зазначив, що обговорював питання місії з французькою та німецькою стороною.
"Вони зрозуміли, якщо відправити пару німців, пару французів до окупованої Керчі, то це не місія", - додав П. Клімкін.
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