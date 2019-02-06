Україна наполягає на постійній наглядовій місії в Керченській протоці, Росія з цим не згодна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нині ми говоримо про те, щоб зробити цю місію постійною, щоб спостерігати і з космосу, і з води для того, щоб точно знати, що Росія робить, а що ні ... Нам потрібно отримати постійну місію. Росія від неї відмовляється", - сказав міністр журналістам у суботу в Мюнхені.

Глава МЗС зазначив, що обговорював питання місії з французькою та німецькою стороною.

"Вони зрозуміли, якщо відправити пару німців, пару французів до окупованої Керчі, то це не місія", - додав П. Клімкін.