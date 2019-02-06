Росія має виконувати міжнародні домовленості щодо судноплавства в Азовському морі та забезпечити вільне використання Керченської протоки.

Таку заяву зробила президент Литви Даля Грибаускайте, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо ще раз нагадати, що Азовське море не є територією Росії, і на цьому морі діють усі міжнародні домовленості. І Росія, також як і всі інші, має виконувати міжнародні домовленості. Якщо ні, то ми завжди допоможемо, підтримаємо Україну, і збільшуватимемо свою військову присутність, і ми маємо забезпечити вільне пересування протокою (Керченською - ІФ)... і ми маємо виконувати всі домовленості, які діють для міжнародних вод", - сказала Д.Грибаускайте на спільній із президентом України Петром Порошенком прес-конференції в п'ятницю в Києві.

Вона засудила акт агресії проти українських моряків у нейтральних водах в акваторіях Чорного та Азовського морів.

У свою чергу президент України П.Порошенко зазначив, що агресивні дії Російської Федерації, яка ігнорує Мінські домовленості і нагнітає ситуацію в Чорному і Азовському морях, - це "пряма загроза європейській безпеці, і всьому демократичному світу".