Російська агресія проти України досі сприймається багатьма як драматичне кіно.



Про це після завершення Мюнхенській конференції з питань безпеки написав у своєму Facebook міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Главком.



«Після двох днів занурення в реальність Мюнхенської конференції багато думок. Загалом оптимістичних, але іноді, на жаль, все-таки не дуже світлих. Російська агресія проти України досі сприймається багатьма як драматичне кіно, яке вони дивляться зі своєї комфортної диванної реальності», - пише міністр.



«Очевидно, так деяким зручніше. І це, звичайно, дуже дратує», - зазначає Клімкін.



Втім, за його словами, все більше стає тих, хто усвідомлює, що «далі так тривати не може - з Росією потрібно щось робити».



«А з комфортної спостережної позиції, цього точно не зробиш. Остаточної відповіді, що і як потрібно робити поки немає. Як і немає відповіді, як протистояти тенденції, що світ стає все більш небезпечним. Але розуміння щодо джерела цієї небезпеки є майже у всіх«, - розповідає керівник українського зовнішньополітичного відомства.



Безпеки в світі стає все менше, а форумів з безпеки все більше, зазначає міністр.



«З такими темпами майбутній глобальний світ ризикує бути дуже злим. Трансатлантичне співтовариство і Європа ще оцінять значення України і наш внесок у глобальну безпеку і стабільність. І ми все більше готові це обговорювати. Це, насправді, для мене головний висновок нинішнього Мюнхена», - додав він.



Нагадаємо, у центрі німецького Мюнхена провели акцію на підтримку українців, затриманих або ув’язнених в Росії з політичних мотивів.