Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії

08:41 18.02.2019 0 комментариев Грузия

Прем’єр-міністр Грузії, яка прагне вступити до НАТО, Мамука Бахтадзе високо оцінив політику відчинених дверей, яку провадить Північноатлантичний союз.

Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв'ю Радіо Свобода.

“Це єдина правильна відповідь на виклики, які постають від Росії”, — сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Так він прокоментував той факт, що 6 лютого Північна Македонія і НАТО підписали протокол про вступ цієї балканської держави до Північноатлантичного союзу.

Після того генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повторив: “Двері НАТО залишаються відчинені для всіх країн, що відповідають стандартам НАТО”. При цьому він високо оцінив Грузію і її “відданість реформам, відданість зміцненню оборонних і безпекових інституцій, прозорості і реформам судочинства”.

“Ми й далі будемо підтримувати Грузію на її шляху до членства в НАТО”, — заявив тоді Столтенберґ.

Союз НАТО ще на саміті в Бухаресті 2008 року погодився, що Грузія з часом стане його членом. І хоча Північноатлантичний союз не визначив точних дат для цього, відтоді перспективу членства Грузії в НАТО підтверджували на кожному саміті союзу.

Різко проти будь-якого розширення НАТО постійно виступає Росія. Особливо категоричне несприйняття викликає в Москві можливість вступу Грузії і України, які теж прагнуть набути членства в НАТО. І Грузія, і Україна потерпіли від воєнної агресії Росії.

7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон про зміни до Конституції України, якими в Основний закон вноситься згадка про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Також Верховна Рада ухвалила того ж дня звернення до лідерів держав-членів НАТО, Північноатлантичної ради та Парламентської асамблеї НАТО, національних парламентів держав-членів альянсу з проханням підтримати висловлений Україною намір набути членства в НАТО і формально розпочати з Україною індивідуальний діалог рекомендацій та практичної підтримки, що становитиме План дій щодо членства України в НАТО.

У союзі НАТО у відповідь заявили: “Ми визнаємо прагнення України приєднатися до альянсу, і солідарність НАТО з Україною є твердою” — і закликали Київ продовжувати реформи.

Україна мусить мати висококваліфікованих євроатлантичних спеціалістів у всіх відомствах. Наразі чисельність фахівців, які забезпечать рух до НАТО, недостатня.



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