Подводники Черноморского флота страны оккупанта провели учение по борьбе за живучесть
|09:01 18.02.2019
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|Крым
Экипаж подводной лодки Черноморского флота РФ «Ростов-на-Дону» провел учение по борьбе за живучесть.
Об этом сообщила пресс-служба флота, передаетКрым Информ.
«По замыслу учения, во время стоянки у причальной стенки в пункте базирования на подводной лодке в одном из отсеков произошло условное возгорание, сыграна боевая тревога, аварийная партия приступила к мероприятиям по борьбе за живучесть подводного корабля», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что экипаж подлодки выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, надеванию индивидуальных средств защиты. В ходе учений военнослужащие отработали создание рубежей обороны, локализацию и тушение пожара в отсеке.
Были отработаны взаимодействие личного состава аварийного отсека с центральным постом. Учения по борьбе за живучесть являются обязательными элементами боевой подготовки экипажей подлодок и надводных кораблей.
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