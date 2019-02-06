Экипаж подводной лодки Черноморского флота РФ «Ростов-на-Дону» провел учение по борьбе за живучесть.

Об этом сообщила пресс-служба флота, передаетКрым Информ.

«По замыслу учения, во время стоянки у причальной стенки в пункте базирования на подводной лодке в одном из отсеков произошло условное возгорание, сыграна боевая тревога, аварийная партия приступила к мероприятиям по борьбе за живучесть подводного корабля», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что экипаж подлодки выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, надеванию индивидуальных средств защиты. В ходе учений военнослужащие отработали создание рубежей обороны, локализацию и тушение пожара в отсеке.

Были отработаны взаимодействие личного состава аварийного отсека с центральным постом. Учения по борьбе за живучесть являются обязательными элементами боевой подготовки экипажей подлодок и надводных кораблей.