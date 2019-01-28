Прем'єр-міністр Республіки Північна Македонія Зоран Хаєв і його грецький колега Алексіс Ціпрас були удостоєні щорічної нагороди Мюнхенської конференції з питань безпеки «Ewald von Kleist».

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Хочу оголосити, що поділяю цю нагороду з моїм другом, прем'єром Болгарії Бойко Борисовим. Завдяки підписаній з Болгарією Угоді про дружбу і добросусідство стало можливим і підписання Преспанської угоди з Грецією», - зазначив Хаєв.

Прем'єр-міністр Греції, в свою чергу, наголосив, що на початку переговорів з Македонією він не вірив у те, що Угода буде підписана.

Угода між Афінами і Скоп'є про перейменування колишньої Югославської Республіки Македонія на Республіку Північна Македонія була підписана влітку 2018 року. Тим самим було вирішено майже 30-річну суперечку між двома державами.

Нагорода Мюнхенської конференції з питань безпеки щороку вручається лідерам держав за внесок у врегулювання міжнародних конфліктів. Володарями нагороди в попередні роки стали Генрі Кіссінджер, Джон Маккейн, Валері Жискар Д'Естен та інші політики.