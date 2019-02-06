У СІЗО окупованого Сімферополя не прийняли передачу для Балуха від дружини

08:31 18.02.2019 0 комментариев Крым

У СІЗО в анексованому Сімферополі українському політв'язню Володимиру Балуху відмовились передавати передачу від його дружини Наталії, не прийнявши пакунок.

Про це повідомляє «Кримська правозахисна група», передає Укрінформ.

За словами жінки, відмову прийняти посилку для українця співробітники СІЗО пояснили тим, що «нібито документи на Балуха до сих пір не роздруковані».

«З середи, за три робочих дні, відповідальним за прийом передач не надіслали необхідні документи, а в суботу та неділю начальство не працює», - пояснила Наталія Балух.

Балух наразі вживає тільки ті продукти, які йому передають рідні та активісти, наголосили правозахисники.

Як повідомлялося раніше, 8 грудня 2016 року ФСБ Росії затримала Володимира Балуха, стверджуючи, що на горищі його будинку виявлено 90 набоїв і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку і таблички "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

"Суд" Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Українець більше ніж 200 днів тримав голодування.

18 жовтня 2018 року Балух був доставлений в Керченську виправну колонію №2.

25 січня 2019 роки йому відмовили в умовно-достроковому звільненні. "Суддя" мотивував рішення тим, що "відбування більше третини терміну не є переконливим доказом того, що Балух виправився".

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.



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