Поліція розслідує насильницьке зникнення кримських татар на окупованому півосторові
|08:01 18.02.2019
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|Крым
Слідчий відділ головного управління Нацполіції в АР Крим та в місті Севастополі відкрив кримінальне провадження за фактом насильницького зникнення кримськотатарських активістів на окупованому півострові.
Про це інформує сайт Нацполіції, передає Укрінформ.
“Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного затримання кримських татар: Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова та Рустема Емірусеінова. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1. ст. 146-1 Кримінального кодексу України (насильницьке зникнення). За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років”, - йдеться у повідомленні.
Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснює прокуратура АР Крим.
Як уже повідомлялося, після анексії Криму російська влада практикує масові обшуки в активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу та кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».
Після обшуків у четвер, 14 лютого, в будинках кримських татар у смт. Жовтневе Красногвардійського району, що в анексованому Криму, управлінням так званої Федеральної служби безпеки затримано трьох кримськотатарських активістів.
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