Британського політика, який збирався до окупованого Криму, виключили з партії
|21:01 15.02.2019
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|Крым
Політика Білла Етріджа виключили з Лібертаріанської партії через те, що планував очолити делегацію британських політиків і підприємців в окупованому Криму.
Про це повідомляє ВВС Україна, передає ESPRESO.
Глава партії Ендрю Уізерз заявив, що дії Етріджа, який займає пост заступника голови Лібертаріанської партії, завдають шкоди репутації політичної сили.
"Ми направили пану Етріджу на підпис компромісну угоду, яка передбачає його вихід з партії 29 березня 2019 року. Він відмовився підписати угоду, але згодом відправив лист, в якому підтвердив, що піде з партії 29 березня", - сказав Уізерз.
Він додав, що начальник секретаріату Етріджа Пол Бортвуд, який теж планував їхати до Криму, також виключений з партії.
Етрідж раніше входив до євроскептичної британської партії UKIP, що проводила кампанію за Brexit. Він також є депутатом Європарламенту. Минулого року Етрідж вже приїжджав до Криму.
Нагадаємо, минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що чекають на участь британської делегації у Ялтинському міжнародному економічному форумі. Європейські країни неодноразово засуджували такі візити до анексованого Росією Криму і попереджали своїх громадян про відповідальність за незаконний в’їзд до Криму без дозволу України.
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