Британського політика, який збирався до окупованого Криму, виключили з партії

21:01 15.02.2019 0 комментариев Крым

Політика Білла Етріджа виключили з Лібертаріанської партії через те, що планував очолити делегацію британських політиків і підприємців в окупованому Криму.

Про це повідомляє ВВС Україна, передає ESPRESO.

Глава партії Ендрю Уізерз заявив, що дії Етріджа, який займає пост заступника голови Лібертаріанської партії, завдають шкоди репутації політичної сили.

"Ми направили пану Етріджу на підпис компромісну угоду, яка передбачає його вихід з партії 29 березня 2019 року. Він відмовився підписати угоду, але згодом відправив лист, в якому підтвердив, що піде з партії 29 березня", - сказав Уізерз.

Він додав, що начальник секретаріату Етріджа Пол Бортвуд, який теж планував їхати до Криму, також виключений з партії.

Етрідж раніше входив до євроскептичної британської партії UKIP, що проводила кампанію за Brexit. Він також є депутатом Європарламенту. Минулого року Етрідж вже приїжджав до Криму.

Нагадаємо, минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що чекають на участь британської делегації у Ялтинському міжнародному економічному форумі.  Європейські країни неодноразово засуджували такі візити до анексованого Росією Криму і попереджали своїх громадян про відповідальність за незаконний в’їзд до Криму без дозволу України.



Ещё на эту тему:

10:21 15.02.2019
Оккупанты анонсировали участие Асада, Марин Ле Пен и африканских послов в экономическом форуме в Ялта
19:21 14.02.2019
Оккупанты подтвердили визит президента Сирии в оккупированный Крым на Ялтинский форум в апреле
08:01 05.02.2019
Окупанти анонсували візит "делегації з Британії"
20:01 17.01.2019
Сирийский друг Путина собрался посетить оккупированный Крым - СМИ
13:37 09.01.2019
Оккупанты рассказали сколько денег выделят из бюджета в 2019 году на приезд "друзей" в Крым
14:15 08.01.2019
В Германии избили политика, незаконно посещавшего оккупированный Крым / Фото
17:17 11.12.2018
Госдеп США посоветовал своим гражданам не ездить в Крым из-за российской оккупации
15:35 29.10.2018
Главы детских лагерей из разных стран едут в "Артек" изучать опыт
10:35 17.10.2018
Оккупанты отчитались о рекордном количестве иностранных туристов в Крыму
18:51 01.10.2018
МИД Украины проверяет информацию о визите в оккупированный Крым делегации из Норвегии
10:18 06.09.2018
Российская пропаганда разрекламировала визит общественников из США в оккупированный Крым
15:29 17.08.2018
В оккупированном Крыму рассказали о визите "делегации" из Норвегии
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:01 15.02.2019
Азербайджан и ЕС проведут транспортный диалог на высоком уровне
14:01 13.02.2019
В Азербайджані відбулося виверження грязьового вулкана
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
Все новости страны
Армения Армения
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
13:21 12.02.2019
Армения не исключает возможности оказать властям Сирии военную помощь
17:41 07.02.2019
Минск рассчитывает на согласие Армении по кандидатуре Зася на пост генсека ОДКБ
Все новости страны
Болгария Болгария
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
16:21 11.02.2019
Прокурор Болгарії: фігурант "справи Скрипалів" був у країні перед отруєнням бізнесмена
09:41 11.02.2019
У Болгарії вимагають відставки президента через його проросійську позицію
Все новости страны
Греция Греция
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
17:41 11.02.2019
Греция сохранила лидерство в рейтинге крупнейших флотов мира
14:41 08.02.2019
Україна пропонує Греції укласти угоди, які допоможуть повернути засуджених
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
15:41 11.02.2019
В Грузии пройдут учения НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
09:41 15.02.2019
У РФ вважають, що у разі перемоги соціалістів на виборах у Молдові - "буде новий Майдан"
12:41 14.02.2019
МЗС Молдови просить уряд відкликати посла країни в Москві
09:41 14.02.2019
Додон призвал правительство Молдовы выразить уважение России, которая не пускает к молдавским пилотам
19:41 13.02.2019
Молдова обурена тим, що її делегацію в Росії не пустили до звільнених з афганського полону пілотів
Все новости страны
Россия Россия
19:21 15.02.2019
Девять участников московской группы "Хизб ут-Тахрир" получили от 11 до 16 лет колонии
17:41 15.02.2019
В МИД РФ опасаются наращивания активности НАТО в Черном море
16:41 15.02.2019
В Financial Times рассказали, как Россия спасается от санкций
16:21 15.02.2019
Мюнхенську конференцію почали з дискусії про "Північний Потік-2"
Все новости страны
Румыния Румыния
14:21 13.02.2019
Румынию накрыл снегопад с ураганом / Видео
14:01 12.02.2019
В Румунії розкритикували ідею розміщення нових ядерних ракет у Європі
12:43 08.02.2019
Туск потроллил премьера Румынии
09:05 06.02.2019
Міноборони Румунії звинуватило Росію в провокаціях в Чорному морі
Все новости страны
Турция Турция
12:21 15.02.2019
На востоке Турции проходят крупные международные учения
16:41 14.02.2019
Турция рассматривает альтернативу российской системе С-400
09:21 14.02.2019
В Сочи 14 февраля состоится четвертый трехсторонний саммит президентов Турции, РФ и Ирана по Сирии
11:41 12.02.2019
У Туреччині видали ордери на арешт 1112 підозрюваних у зв'язках з Гюленом
Все новости страны
Украина Украина
21:01 15.02.2019
Британського політика, який збирався до окупованого Криму, виключили з партії
20:41 15.02.2019
Україна пропонує РФ синхронний доступ лікарів до Вишинського і Гриба
20:01 15.02.2019
Окупанти заарештували одного з кримських татар на два місяці
19:41 15.02.2019
Україна з третьої спроби продала заарештований російський Boeing
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс