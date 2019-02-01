Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулась до російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо синхронного допуску незалежних лікарів до Кирила Вишинського та Павла Гриба.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Укрінформ.

"Звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з питання синхронного допуску незалежних лікарів до Кирила Вишинського та Павла Гриба. Нещодавно в Брюсселі у мене відбулася зустріч з Директором Європейської служби зовнішньої дії по роботі з державами Східного Партнерства і РФ Люком Девінем. Під час спілкування з європейським дипломатом мені стало відомо, що Москалькова хоче, щоб ми забезпечили доступ незалежних лікарів до Кирила Вишинського", - написала український омбудсмен.

Денісова підтвердила, що підтримає пропозицію Москалькової за умови одночасного допуску лікарів до Павла Гриба, який знаходиться у надкритичному стані.

"У зв’язку з наявністю хронічних захворювань та відсутністю кваліфікованої допомоги його стан здоров’я значно погіршився. Зважаючи на те, що на останньому засіданні Павлу стало зле, медичне обстеження потрібно провести якомога швидше. Півтора року за ґратами, тортури та відсутність лікування можуть призвести до незворотніх наслідків. Чекаю на реакцію", - наголосила вона.

Як повідомлялося, Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року в Білорусі, куди поїхав на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався у соціальних мережах.

У вересні стало відомо, що він перебуває в слідчому ізоляторі міста Краснодар (РФ), йому висунуто обвинувачення у тероризмі. Тоді ж його адвокат заявила, що Гриба викрали працівники ФСБ.

23 липня 2018 року суд зупинив розгляд справи Гриба після того, як з'ясувалося, що обвинувачення ґрунтувалися на статті Кримінального кодексу, якої не було під час інкримінованого злочину. Прокуратура повернула справу до суду в жовтні після виправлення того, що російські ЗМІ назвали "процесуальною помилкою".

7 листопада Північно-Кавказький окружний військовий суд продовжив ще на 6 місяців утримання під вартою для Павла Гриба.