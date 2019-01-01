Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
|20:21 15.02.2019
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|Армения
Армения намерена закупить у России новые истребители Су-30СМ помимо уже заказанных 4 самолетов.
Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 13 февраля министр обороны Давид Тоноян, сообщает ВПК.name.
"Мы не будем довольствоваться четырьмя истребителями", – заявил Д.Тоноян.
По его словам, заказанные ранее самолеты пока не доставлены в Армению. "Их доставят в соответствии с соглашением в соответствующее время. Это лучшие, испытанные, современные многофункциональные истребители", – добавил министр.
Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил "РИА Новости", что Ереван планирует закупить у РФ четыре истребителя Су-30СМ.
В Минобороны также отметили, что процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного российской стороной кредита в 100 млн. долл. находится на стадии реализации.
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