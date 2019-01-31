Окупанти заарештували одного з кримських татар на два місяці
|20:01 15.02.2019
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|Крым
В окупованому Криму підконтрольний суд Сімферополя обрав запобіжний захід затриманому напередодні Рустему Емірусеінову - два місяці тримання під вартою.
Про це повідомляє «Кримська солідарність», передає Главком.
«Судове засідання щодо Рустема Емірусеінова закінчено. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 квітня 2019 року», - йдеться в повідомленні.
Адвокат затриманого Еміль Курбедінов у відеокоментарі розповів, що засідання без жодних підстав проходило в закритому режимі, а Емірусеінова тримали в «клітці».
Затриманому інкримінують ч.1 ст.205-5 Кримінального кодексу РФ - тероризм. Захист збирається подати апеляцію, однак не вірить, що «суд» змінить своє рішення. Ці дії, за словами Курбедінова, відбуваються для того, щоб пізніше передати документи в міжнародні правозахисні інстанції.
Кримськотатарські активісти повідомили, що Емірусеінову 39 років. У нього троє дітей.
Як повідомлялося, напередодні, в четвер, ФСБ обшукало будинки кримських татар в сел.Октябрське Красногвардійського району Криму. Були затримані Ескендер Абдулганіев, Арсен Абхаіров і Рустем Емірусеінов. Сьогодні підконтрольний Росії «суд» обирає їм запобіжний захід.
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