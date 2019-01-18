Державне підприємство «Сетам» (Агентства з розшуку та менеджменту активів) продало арештований російський Boeing B 737/524 за 17 996 665 грн.

Про це повідомили у прес-службі Мін'юсту, передає Главком.

Boeing прилетів із Москви ще у 2015 році, але залишився в Україні через борги російської компанії «Трансаэро» за обслуговування літаків та стоянку перед Міжнародним аеропортом «Київ» імені Ігоря Сікорського.



«Літак купили на третіх торгах з уцінкою. Він є повністю придатним до польотів після невеликого технічного огляду. Думаю новий власник буде більш ніж задоволений. Це вже четвертий літак в історії СЕТАМ, який ми продали, але саме він є найбільшим і найдорожчим» - наголосив генеральний директор ДП «Сетам» Віктор Вишньов.