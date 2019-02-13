Крокодила уговаривать стать вегетарианцем бесполезно - капитан 1-го ранга ВМС США о переговорах с Путиным
|19:01 15.02.2019
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|Украина
"Я знаю, что в прошлом Украина уже договаривалась с Россией и надеялась на нее больше, чем на кого-либо другого, считая ее братской страной, которая никогда не предаст."
"Это произошло когда Украина сдала ядерное оружие России, под гарантию США, Европы и самой РФ сохранить ее границы. И вот этот ваш братский народ и братская страна ударили вас в спину ножом. Был же был договор, и вы еще раз хотите договориться?!" - такое мнение в интервью "Апострофу" высказал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.
"Я, как военный человек, уже второй раз с такими людьми не стал бы договариваться. Если уже кто-то дезертировал или был предателем, то уже трибунал на месте.
Но политики есть политики, дипломаты есть дипломаты, и они все-таки уверены в том, что можно договориться еще раз.
Я считаю, что с крокодилами договориться нельзя. Вы можете сидеть возле болота, уговаривать крокодила стать вегетарианцем, потому что это полезно для его здоровья, все лягушки будут живы, но он будет лежать там и вас слушать до тех пор, пока вас не съест."
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