Євросоюз розглядає тільки персональні санкції через Азовську кризу
|18:41 15.02.2019
|0 комментариев
|Крым
В Євросоюзі не розглядають інших заходів у зв’язку з агресією Росії в районі Керченської протоки, окрім персональних санкцій.
Про це у Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає Європейська Правда.
"Дипломати ЄС сьогодні все ще обговорюють можливості включення більшої кількості росіян до санкційного переліку у зв’язку з подіями в Азовському морі. Жодні інші заходи не розглядаються. Ймовірно, рішення буде пізніше в цьому місяці", - написав він.
Як повідомлялося, ЄС і США наблизилися до погодження нових санкцій проти Росії за її агресію в районі Азовського моря.
Заходи обговорюватимуться на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС наступного понеділка.
Ещё на эту тему:
17:01 15.02.2019
Помпео та Могеріні напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС обговорили ймовірні санкції проти Росії
Помпео та Могеріні напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС обговорили ймовірні санкції проти Росії
19:41 14.02.2019
Российские заводы в 2018 году поставили в оккупированный Крым сельхозтехнику на 1 млрд руб
Российские заводы в 2018 году поставили в оккупированный Крым сельхозтехнику на 1 млрд руб
08:01 14.02.2019
США подготовили санкции в отношении 24 сотрудников ФСБ за нападение на украинские корабли в Керченском проливе
США подготовили санкции в отношении 24 сотрудников ФСБ за нападение на украинские корабли в Керченском проливе
17:01 13.02.2019
Після повідомлень про узгодження США і ЄС санкцій за агресію в Керченській протоці різко впала вартість російського рубля
Після повідомлень про узгодження США і ЄС санкцій за агресію в Керченській протоці різко впала вартість російського рубля
15:41 13.02.2019
Білорусь торгує содою і вином з окупованого Криму – ЗМІ
Білорусь торгує содою і вином з окупованого Криму – ЗМІ
09:41 04.02.2019
Deutsche Bank намагався приховати кредит на 600 млн доларів, виданий російському банку
Deutsche Bank намагався приховати кредит на 600 млн доларів, виданий російському банку
20:20 01.02.2019
Bild: Німецькі компанії продають Росії гвинти для безпілотників, які застосовують у війні проти України
Bild: Німецькі компанії продають Росії гвинти для безпілотників, які застосовують у війні проти України
12:33 30.01.2019
"Кримські" санкції працюють навіть в далекому Занзібарі - на прикладі танкерів, що згоріли / Факти
"Кримські" санкції працюють навіть в далекому Занзібарі - на прикладі танкерів, що згоріли / Факти