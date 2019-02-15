Євросоюз розглядає тільки персональні санкції через Азовську кризу

18:41 15.02.2019 0 комментариев Крым

В Євросоюзі не розглядають інших заходів у зв’язку з агресією Росії в районі Керченської протоки, окрім персональних санкцій.

Про це у Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає Європейська Правда.

"Дипломати ЄС сьогодні все ще обговорюють можливості включення більшої кількості росіян до санкційного переліку у зв’язку з подіями в Азовському морі. Жодні інші заходи не розглядаються. Ймовірно, рішення буде пізніше в цьому місяці", - написав він.

Як повідомлялося, ЄС і США наблизилися до погодження нових санкцій проти Росії за її агресію в районі Азовського моря.

Заходи обговорюватимуться на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС наступного понеділка.



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Євросоюз розглядає тільки персональні санкції через Азовську кризу
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