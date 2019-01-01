Вежу в Чаплинці Херсонської області збільшили з 92 до 133 метрів.

Про це член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

"Збільшено вежу в Чаплинці Херсонської області з 92 до 133 метрів. На межі з тимчасово окупованим Кримом проведені останні роботи з розвитку телекомунікаційної інфраструктури", - написав він.

За його словами, відтепер завдяки цьому сигнал українських телеканалів і радіостанцій поширюватиметься на територію Чаплинського, Каланчацького районів Херсонщини і Красноперекопського району АР Крим.

Роботи з нарощування висоти вежі в Чаплинці виконало підприємство “Студія-7” (м. Ковель). Саме воно працювало над проектами з будівництва щогл в Чонгарі і Бахмутівці Луганської області.

"Наступним етапом розвитку телерадіомовлення стане збільшення висоти підвісу телевізійних і надійних антен", - додав Костинский.

Член Нацради нагадав про те, що на виконання рішення міжвідомчої Комісії при Міністерстві інформаційної політики України в 2017 році компанія "Телемережі України" побудувала 150-метрову щоглу в Чонгарі Херсонської області.