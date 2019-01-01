Мовлення на Крим: вежу в Чаплинці збільшили до 133 метрів
|18:21 15.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Вежу в Чаплинці Херсонської області збільшили з 92 до 133 метрів.
Про це член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.
"Збільшено вежу в Чаплинці Херсонської області з 92 до 133 метрів. На межі з тимчасово окупованим Кримом проведені останні роботи з розвитку телекомунікаційної інфраструктури", - написав він.
За його словами, відтепер завдяки цьому сигнал українських телеканалів і радіостанцій поширюватиметься на територію Чаплинського, Каланчацького районів Херсонщини і Красноперекопського району АР Крим.
Роботи з нарощування висоти вежі в Чаплинці виконало підприємство “Студія-7” (м. Ковель). Саме воно працювало над проектами з будівництва щогл в Чонгарі і Бахмутівці Луганської області.
"Наступним етапом розвитку телерадіомовлення стане збільшення висоти підвісу телевізійних і надійних антен", - додав Костинский.
Член Нацради нагадав про те, що на виконання рішення міжвідомчої Комісії при Міністерстві інформаційної політики України в 2017 році компанія "Телемережі України" побудувала 150-метрову щоглу в Чонгарі Херсонської області.
Ещё на эту тему:
Главреда заставили выкупить все газеты со статьей о доме Киселева в оккупированном Крыму / Фото статьи
Аналоговое ТВ продолжит работу в пяти районах Херсонской области, приближенных к оккупированному Крыму
В оккупированном Крыму главный редактор и часть коллектива уволились из крымскотатарской газеты
Украинское радиовещание создает «пояс информационной безопасности» в районах граничащих с оккупированным Крымом / Карта
В оккупированном Крыму умер внук Брежнева
Австрийская газета рекламирует оккупированную Ялту - "любимое место богатых россиян"
Пропаганда в оккупированном Крыму дала сбой: Ялта отправляет "Кометы" которые Севастополь не может принять