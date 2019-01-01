Суд в Гааге вынес решение в пользу ПриватБанка против Российской Федерации по экспроприации активов банка в Крыму

15:21 15.02.2019 0 комментариев Крым

Арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу ПриватБанка и против Российской Федерации по экспроприации активов банка в Крыму.

Сегодня, 15 февраля, Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу ПриватБанка и против Российской Федерации, как сообщила редакции BlackSeaNews пресс-служба  Приватбанка.

В частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года, о котором стало известно сегодня, арбитражный суд признал, что он имеет юрисдикцию в отношении всех требований ПриватБанка против Российской Федерации, Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и что ПриватБанк имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме.

Арбитражный суд оставил вопрос о размере возмещения, подлежащего уплате ПриватБанку за незаконные действия Российской Федерации, на следующий этап арбитражного разбирательства.

ПриватБанк намерен получить возмещение в размере более 1 млрд долларов США.

 



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