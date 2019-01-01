Азербайджан и ЕС проведут транспортный диалог на высоком уровне
|18:01 15.02.2019
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|Азербайджан
Азербайджан и Еврокомиссия обсудят проект соглашения о едином авиационном пространстве.
Об этом сказали Trend в пятницу, 15 февраля, в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
Вопрос будет обсужден в рамках визита в Азербайджан делегации Еврокомиссии, возглавляемой генеральным директором по транспорту и мобильности Европейской комиссии Хенриком Хололеем.
В рамках визита делегации, 19 февраля состоится первое заседание по транспортному диалогу высокого уровня между Азербайджаном и Евросоюзом.
В повестку дня заседания включены вопросы морской и дорожной безопасности, транспортный инвестиционный план, стратегия коммуникаций Европа-Азия, цифровые тахографы, проекты соглашений по единому авиационному пространству. Стороны обсудят также и другие вопросы касательно сотрудничества Азербайджана и ЕС в сфере транспорта.
Создание совместного воздушного пространства является инициативой Европейской комиссии, в соответствии с которой деление воздушного пространства и его управление будут едиными для большинства стран Европы.
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