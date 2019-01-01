В МИД РФ опасаются наращивания активности НАТО в Черном море
|17:41 15.02.2019
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|Россия
Наращивание активности НАТО в Черном море ухудшает ситуацию в области безопасности.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности расширения присутствия альянса в регионе.
"Для нас это не сюрприз, они давно говорят, что хотят усилить свою группировку в Черном море. Речь идет об усилении военно-морских сил стран-членов НАТО, прежде всего, Румынии и Болгарии, плюс сделают более частыми заходы неприбрежных государств в Черное море, - отметил высокопоставленный дипломат. - Исходим из того, что эта активность ухудшает ситуацию в области безопасности".
"Черное море всегда было морем сотрудничества, даже с учетом известных конфликтов, - продолжил он. - Укреплять безопасность надо путем наращивания взаимодействия в энергетической и транспортной сферах. В этом прежде всего нуждаются черноморские государства". "Что касается военной стороны дела, то мы твердо придерживаемся положений Конвенции Монтрё, которая уже в течение десятилетий является важным элементом архитектуры безопасности в этом регионе", - подчеркнул замминистра.
"Мы не должны забывать, что, в принципе, именно в Черноморском регионе, как и в Балтийском, был накоплен достаточно богатый и успешный опыт взаимодействия в военной сфере, - обратил внимание собеседник агентства. - В частности, существует уникальное соглашение о мерах доверия в Черном море, уникальность его состоит в том, что впервые в истории европейского контроля над вооружениями также были охвачены и морские военные средства. И второе - существовала и существует [Черноморская военно-морская группа оперативного взаимодействия] Blackseafor, которая объединяет все государства, и она как раз была сориентирована на выполнение сугубо мирных задач, в частности на поиск и спасение на море, а также задач, связанных с новыми угрозами безопасности, кроме того у этой группы был потенциал бороться против терроризма".
По его словам, все эти элементы могут быть востребованы, "если будет существовать политическая воля реально укреплять безопасность в этом регионе". "Надо двигаться по этому пути, а не путем наращивания группировок", - резюмировал Грушко.
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