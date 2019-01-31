На Российском инвестиционном форуме оккупационные "власти" Крыма подписали соглашение о сотрудничестве в сфере курортов и туризмаи с Чеченской республикой и Удмуртией.

Об этом сообщают Примечания со ссылкой на оккупационное ведомство.

"Министр курортов и туризма" оккупированного Крыма Вадим Волченко и министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев договорились о сотрудничестве в сфере туризма, предполагая развитии двусторонних связей и создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма в Чечне и на аннексированном Россией полуострове.

Соглашение направлено на "взаимное развитие въездного туризма как одного из факторов углубления дружественных связей субъектов Российской Федерации, совместную разработку законодательных инициатив по развитию туризма, создание и открытие новых туристских маршрутов, развитие различных видов туризма, обмен опытом и квалифицированными кадрами, проведение совместных выставочных мероприятий, научных исследований, семинаров и симпозиумов по различным проблемам туризма", пишет издание.

«За пять лет после "воссоединения Крыма с Россией" мы наработали достаточно опыта, чтобы делиться им с коллегами. Наши регионы связывают дружественные и деловые связи, и развитие такого стратегически важного направления республик как туризм, станет еще одним связующим звеном в цепи крупных совместных проектов Крыма и Чечни», – отметил Вадим Волченко.

Также в рамках Форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма и рекреации между правительством Удмуртской республики и "советом министров" оккупированного Крыма.

Документ предусматривает "создание благоприятных условий в части организации отдыха детей, взаимную информационную поддержку, разработку новых туристских продуктов, обмен опытом, содействие в подготовке кадров для туриндустрии".