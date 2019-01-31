Помпео та Могеріні напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС обговорили ймовірні санкції проти Росії
|17:01 15.02.2019
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|Крым
Держсекретар США Майк Помпео та високий представник ЄС Федеріка Могеріні під час зустрічі у п’ятницю, 15 лютого, серед інших питань обговорили ситуацію в Україні.
Зокрема була обговорена можливість запровадження нових санкцій проти РФ за її дії в районі Керченської протоки.
Про це повідомив офіційний представник Євросоюзу напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка має відбутися наступного понеділка, передає Укрінформ.
«Я упевнений, що у бесіді Федеріка Могеріні та Майк Помпео торкалися теми обмежувальних заходів внаслідок інцидентів у Керченської протоці та навколо Азовського моря. Я не знаю нічого про якісь спільні рішення у цьому сенсі. Ми не робимо цього зазвичай – ми приймаємо свої рішення, вони приймають свої. Процес продовжується зараз у Європейській Раді із визначення заходів, які можуть бути здійснені Євросоюзом у цьому зв’язку. Ці пропозиції, наскільки мені відомо, не будуть завершені до понеділка, але вони з’являться вже невдовзі», - зазначив офіційний представник ЄС.
Як повідомлялося, 13 лютого група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій представила законопроект про нові санкції щодо Росії. Він покликаний посилити економічний, політичний і дипломатичний тиск на РФ «у відповідь на її втручання в демократичні процеси за кордоном, згубний вплив у Сирії та агресію проти України, включаючи інцидент в Керченській протоці», ідеться в прес-релізі сенатського комітету із зовнішньої політики.
Законопроект передбачає введення обмежень для інвесторів на угоди щодо російського державного боргу, санкцій проти російських енергетичних компаній і банків. Сенатори також пропонують ввести санкції проти російських проектів з видобутку скрапленого природного газу за межами Росії та осіб, пов'язаних з російським президентом Володимиром Путіним.
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