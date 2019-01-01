Мюнхенську конференцію почали з дискусії про "Північний Потік-2"
|16:21 15.02.2019
|0 комментариев
|Россия
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про початок Мюнхенської безпекової конференції. На першій же дискусії обговорювався проект російського газогону "Північний Потік 2".
Про це міністр написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Вгадайте з трьох разів, з чого почали Мюнхенську конференцію. Правильно, з дискусії про "Північний Потік-2", - написав міністр.
Він зазначив, що пояснив співрозмовникам, чому "Північний Потік-2" є поганим проектом і для Німеччини, і для Євросоюзу.
"Будь-який газотранспортний проект без повноцінного застосування правил ЄС - це сіра зона для російських маніпуляцій", - підкреслив він.
Нагадаємо, 15 лютого 2019 року в Мюнхені відкриється 55-та конференція з безпеки, яка вважається одним з основних міжнародних заходів в цій області. Її мета - розвиток міжнародного співробітництва в забезпеченні миру, пошук шляхів невійськового врегулювання конфліктів.
Ещё на эту тему:
Росія погрожує ЄС труднощами з газом через "Північний потік-2"
Представленная в Конгрессе США резолюция по Северному потоку подчеркивает важность свободы судоходства в Черном море
Париж збирається створити проблеми "Північному потоку-2"
Лидер ХДС предлагает сократить поставки газа по "Северному потоку-2" отказ от проекта будет "слишком радикальным шагом"
"Газпром" судится в Стокгольме с польской PGNiG из-за цен на газ
Еще 125 млрд рублей вложил Газпром в строительство газопровода Турецкий поток / Фото
Путин шантажирует ЕС сокращением поставок газа из-за Украины
Сообщения о возможном выходе из "Северного потока-2" в концерне Uniper назвали недоразумением
В Германии стартуют газовые переговоры при участии Украины, ЕС и РФ
Европейские эксперты предупреждают Берлин: Nord Stream 2 - стратегическая ошибка как минимум по шести причинам