Мюнхенську конференцію почали з дискусії про "Північний Потік-2"

16:21 15.02.2019 0 комментариев Россия

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про початок Мюнхенської безпекової конференції. На першій же дискусії обговорювався проект російського газогону "Північний Потік 2".

Про це  міністр написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

"Вгадайте з трьох разів, з чого почали Мюнхенську конференцію. Правильно, з дискусії про "Північний Потік-2", - написав міністр.

Він зазначив, що пояснив співрозмовникам, чому "Північний Потік-2" є поганим проектом і для Німеччини, і для Євросоюзу.

"Будь-який газотранспортний проект без повноцінного застосування правил ЄС - це сіра зона для російських маніпуляцій", - підкреслив він.

Нагадаємо, 15 лютого 2019 року в Мюнхені відкриється 55-та конференція з безпеки, яка вважається одним з основних міжнародних заходів в цій області. Її мета - розвиток міжнародного співробітництва в забезпеченні миру, пошук шляхів невійськового врегулювання конфліктів.



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