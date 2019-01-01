Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма

16:01 15.02.2019 0 комментариев Греция

Круизное судно "VIKING JUPITER" (флагом Норвегии), получило повреждения во время прибытия в порт Пирея.

Произошло  это  из-за сильного ветра, который ударил судно бортом о пирс. Пострадавших нет, передает издание Русские Афины.

Круизное судно с 607 пассажирами и 483 членами экипажа на борту, трижды столкнулось с пирсом из-за сильного ветра. Это привело к появлению вмятин длиной около 15 метров на правом борту судна, а  также образованию небольшой трещины длиной около десяти сантиметров.

Сообщается, что пострадавших нет. Зафиксирован имущественный ущерб от столкновения судна с пирсом, в процессе швартовки. Загрязнения воды или поступления ее на борт судна не отмечается.

"VIKING JUPITER" сопровождался к месту швартовки  тремя буксирами. 

Первым портовым управлением Центрального портового управления Пирея, которое проводит предварительное расследование инцидента, запрещен выход судна из порта до получения свидетельства о безопасности, которое должно быть выдано представителями Регистра и страховщиками.



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