Круизное судно "VIKING JUPITER" (флагом Норвегии), получило повреждения во время прибытия в порт Пирея.

Произошло это из-за сильного ветра, который ударил судно бортом о пирс. Пострадавших нет, передает издание Русские Афины.

Круизное судно с 607 пассажирами и 483 членами экипажа на борту, трижды столкнулось с пирсом из-за сильного ветра. Это привело к появлению вмятин длиной около 15 метров на правом борту судна, а также образованию небольшой трещины длиной около десяти сантиметров.

Сообщается, что пострадавших нет. Зафиксирован имущественный ущерб от столкновения судна с пирсом, в процессе швартовки. Загрязнения воды или поступления ее на борт судна не отмечается.

"VIKING JUPITER" сопровождался к месту швартовки тремя буксирами.

Первым портовым управлением Центрального портового управления Пирея, которое проводит предварительное расследование инцидента, запрещен выход судна из порта до получения свидетельства о безопасности, которое должно быть выдано представителями Регистра и страховщиками.