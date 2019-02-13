«Я не удивлюсь, если Украина добьется вступления в НАТО»- экс-представитель Альянса в России

15:01 15.02.2019 0 комментариев Украина

Согласно правилам Альянса у Украины на данном этапе нет шансов стать членом организации. Однако вполне вероятно, что для нашей страны сделают исключение, учитывая, сколько невозможного совершила Украина во внешней и внутренней политике за последние годы.

«Я не могу предсказать, но я могу анализировать уже произошедшее. Хочу сказать, что за последние пять лет в Украине сделали очень много вещей, которых на Западе не ожидали. Например, то, что будет безвизовый режим, когда в стране идет война и финансовый кризис. Даже у Турции - союзника НАТО - нет безвизового режима, а Украина добилась этого. То же с церковью: казалось, кто бы пошел против Российской православной церкви - это же гигант, но Украина добилась и этого, получила томос. Я не удивлюсь, если Украина добьется вступления в НАТО.» - такое мнение в интервью "Апострофу" высказал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

«С другой стороны, в НАТО уже 29 стран, многие из которых не вносят свою долю, с некоторыми – вообще напряженные отношения, как с Турцией, например. Можем ли мы рассчитывать на такого союзника в НАТО, который нас уже подвел во время операции "Бури в пустыне", очень жестко обращаются с нами, наши отношения очень натянуты? А вот у Турции с Россией довольно-таки хорошие отношения. Аналогично и с Германией - наш первоначальный союзник в НАТО, они не вносят свою долю в Альянс и обвиняют президента Трампа в дружбе с Путиным, но в то же время строят "Северный поток".» - рассказал Гарри Табах.

«С другой стороны, со странами - не членами НАТО, такими, как Япония, Корея, Израиль, у нас отличные военные отношения, намного лучше, чем со многими странами - членами НАТО.

На сегодняшний день, я считаю, что военные отношения Америки с Украиной намного лучше, чем с некоторыми странами - членами НАТО.» - подчеркнул экс-представитель НАТО в России

«В уставе НАТО прописано, что невозможно вступление, если есть спорные границы. Путин начал войну с Грузией и Украиной, рассчитывая, что этот пункт сделает не возможным вступление страны в НАТО. У Грузии и Украины теперь они есть.»

«Администрация США жестко относится к НАТО. Также я знаю, что Трамп дал указание, чтобы проработали 5 пункт в уставе НАТО и нашли выход для Грузии и Украины» - сказал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке.

«Опять же, я уверен, что всегда есть исключения к любому правилу, и это исключение нужно будет принять. Думаю, Россия может доиграться… Просто они сделали это нелегально. Все страны НАТО признают Крым и Донбасс частью Украины, Абхазию, Северную Осетию – частью Грузии.» - считает экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.



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