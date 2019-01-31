Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, туристы из каких городов и регионов России приедут на отдых на аннексированный Россией полуостров летом 2019 года и сколько они потратят на аренду курортного жилья.

В первую пятерку городов и регионов России, где популярен летний отдых в оккупированном Крыму, входят Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск, сообщает РИА Новости.

В первой десятке российских регионов, откуда туристы едут в Крым, также Новосибирская область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская и Архангельская области.

По данным Tvil.ru, российские туристы бронируют летний отдых в Крыму в этом году в среднем на 11,5 ночей и потратят на аренду жилья 2,9 тысячи рублей на семью в сутки.

"Самый продолжительный летний отдых в Крыму бронируют туристы из Санкт-Петербурга и Архангельска (в среднем, 13,5 ночей), а также — из Ханты-Мансийска (13 ночей). Самый короткий летний отдых в Крыму — у туристов из Краснодарского края (в среднем, 7 ночей)", – говорится в сообщении.

На аренду курортного жилья в Крыму больше всех потратят туристы их Москвы и Ханты-Мансийска (в среднем, 3,2 тысячи рублей в сутки), меньше всех — туристы из Архангельска (1,9 тысяч рублей в сутки) и Новосибирска (2,3 тысячи рублей в сутки).

На туристов из Москвы и Подмосковья приходится 32% от всех летних броней в Крыму, из Санкт-Петербурга — 9%, из Нижнего Новгорода и Екатеринбурга — по 3,5%, из Челябинска и Новосибирска — по 3%, из Краснодарского края — 2,5%, из Ханты-Мансийска, Самары и Архангельска — по 2% от всех броней летнего отдыха на аннексированном полуострове.