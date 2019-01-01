Первые поставки товаров из Крыма в Сирию планируется наладить в конце февраля-начале марта.

Как сообщил "министр промышленной политики" оккупированного Крыма Андрей Васюта на инвестиционнм форуме в Сочи, оккупационніе "власти" намерены экспортировать из Кріма продукты питания, посуду, электрооборудование, пишут События Крыма.

"Под эгидой торгового дома… в конце нынешнего-начале следующего месяца планируем отправку первых грузов. Предполагается поставка продуктов питания, посуды производимой в Крыму, электрооборудования", – сказал Васюта.

Ранее "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов и министр экономики Сирии Мухаммед Самир Халиль подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве регионов.

Меморандум закрепляет намерение оккупационных "властей" Крыма и Сирии развивать сотрудничество в экономической сфере, в том числе создать крымско-сирийский "торговый дом" и совместную "судоходную компанию" для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и аннексированного Российей полуострова.