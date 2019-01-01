Глави МЗС ЄС обговорять 18 лютого ситуацію навколо Азовського моря

14:01 15.02.2019 0 комментариев Украина

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на Раді ЄС 18 лютого обговорять, яким чином можна сприяти зміцненню безпеки в Україні, зокрема в районі Азовського моря.

Про це йдеться в матеріалах до засідання, поширених у п'ятницю, 15 лютого, в Брюсселі, передає Інтерфакс.

"Вони обговорять також ситуацію і навколо Азовського моря та зростання мілітаризації в регіоні, соціально-економічну підтримку, яку ЄС міг би надати регіону, і те, як забезпечити вільне і безперешкодне проходження (суден - ІФ) Керченською протокою", - повідомляється в документі.

Високопоставлений чиновник ЄС, представляючи журналістам порядок денний ради, повідомив також, що голова дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні запропонує міністрам "додаткові заходи, що стосуються регіону".

"Що стосується Керченської протоки, я не можу вдаватися до спекуляцій. Позиція ЄС із цього питання добре відома російській та українській сторонам", - сказав він, відповідаючи на прохання уточнити, про які заходи йдеться.

За його словами, вони "вписуватимуться в геополітичну ситуацію в регіоні".

Міністри закордонних справ Євросоюзу на засіданні Ради ЄС 18 лютого не планують ухвалювати завершальний документ щодо України, заявив журналістам у п'ятницю в Брюсселі високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності.

"Не буде завершального документа. Принаймні не передбачено", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.

Україна є центральним пунктом порядку денного Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 18 лютого.



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