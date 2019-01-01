Танкеру Scot Stuttgart під флагом Мальти зазнав пошкоджень бульба при маневруванні в одному з Миколаївських портів.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на спільноту “Миколаїв – місто корабелів“.

При виконанні робіт було виконано дефектацію й демонтаж пошкоджених ділянок зовнішньої обшивки та елементів набору корпусу судна. Крім того було виготовлено та змонтовано нові деталі, та пофарбовано відновлені конструкції.