Завод “Океан” здійснив оперативний ремонт танкеру Scot Stuttgart
|13:41 15.02.2019
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|Украина
Танкеру Scot Stuttgart під флагом Мальти зазнав пошкоджень бульба при маневруванні в одному з Миколаївських портів.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на спільноту “Миколаїв – місто корабелів“.
При виконанні робіт було виконано дефектацію й демонтаж пошкоджених ділянок зовнішньої обшивки та елементів набору корпусу судна. Крім того було виготовлено та змонтовано нові деталі, та пофарбовано відновлені конструкції.
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