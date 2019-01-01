Представители ВС Великобритании и ВМСУ обсудили систему управления рисками и кризисными ситуациями
|13:21 15.02.2019
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|Украина
В Одессе стартовал выездной курс «Управление обороной Украины с учетом глобального контекста в сфере безопасности».
Курс организован представителями Вооруженыіх сил Великобритании для представителей командования ВМС ВС Украины и подчиненных воинских частей и учреждений, сообщает Черноморская безопасность со ссілкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
В рамках курса участники проведут исследование и оценку существующей в Украине системы управления рисками и кризисными ситуациями.
Зарубежные партнеры ознакомят представителей командного звена ВМСУ с мировыми тенденциями и современным развитием мысли в области управления рисками, проанализируют существующие системы антикризисного управления, попытаются наметить пути улучшения данных систем и перспективы их внедрения в повседневную деятельность.
Программа двухдневного курса включает лекции, групповые упражнения и межгрупповые дискуссии.
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