Стан здоров'я поранених українських моряків Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки, яких Росія обстріляла і незаконно захопила біля Керченської протоки, викликає занепокоєння в їх захисників.

РФ відмовилась переводити українців у медзаклади нейтральних країн, розповів адвокат військовополонених моряків Микола Полозов в інтерв'ю "Прямому", передає "День".

Стан здоров'я поранених українських моряків Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки, яких Росія обстріляла і незаконно захопила біля Керченської протоки, викликає занепокоєння в їх захисників.

РФ відмовилась переводити українців у медзаклади нейтральних країн, розповів адвокат військовополонених моряків Микола Полозов в інтерв'ю "Прямому".

"За станом здоров'я побоювання викликає, звичайно ж, у військовополонених, поранених моряків – Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки. Наші адвокати заявляли клопотання про переведення їх і госпіталізацію, згідно норм конвенції, в нейтральну країну або в Україну. У цьому було відмовлено. І як про альтернативу також заявляли про те, щоб їх перевели в цивільну лікарню, не пов'язану з системою слідчих ізоляторів, – розповів захисник".

Слідство РФ почало розглядати варіант обстеження пораненних моряків у цивільній лікарні лише після політичного тиску на Кремль. Наразі адвокати сподіваються, що їх все ж таки нормально обстежать російські медики.

Полозов додав, що слідство навіть не розглядає можливість переміщення моряків у лікарні за межі РФ.