Корабли Черноморского флота страны-агрессора провели ракетные и артиллерийские стрельбы
|12:41 15.02.2019
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|Крым
Экипажи кораблей Черноморского флота страны-оккупнта провели ракетные и артиллерийские стрельбы в морских полигонах боевой подготовки в рамках сдачи курсовой задачи К-2.
Об этом сообщила пресс-служба ЧФ, передает Крыминформ.
«В ходе учебных мероприятия малый противолодочный корабль «Суздалец» и морской тральщик «Валентин Пикуль» выполнили артиллерийские стрельбы по надводной и воздушной целям», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что экипажи кораблей также выполнили стрельбы по макету плавающей мины. Экипаж ракетного корабля на воздушной подушке «Самум» выполнил зенитные и ракетные стрельбы по воздушной цели, которую сбросили на парашюте.
По данным пресс-службы, моряки в рамках сдачи курсовой задачи проведут учение по борьбе за живучесть корабля на ходу, отработают организацию радиационной, химической и биологической защиты на переходе морем, а также выполнение мероприятий по ведению радиоэлектронной борьбы.
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