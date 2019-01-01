В турецкой провинции Карс проходят международные учения «Зима-2019».

Об этом сообщает АА со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Учения организованы на военном полигоне имени Ильхана Хамлы, и ими руководит командование 9-го армейского корпуса ВС Турции.

Цель учений - укрепление сотрудничества и координация действий подразделений, отработка навыков операций в зимних условиях.

15 стран, в том числе Азербайджан, Босния и Герцеговина, Катар, Великобритания, Германия и Италия, отправили 251 военнослужащего на крупнейшие учения в Турции последних лет.

Учения продлятся до 22 февраля.