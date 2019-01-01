На востоке Турции проходят крупные международные учения
|12:21 15.02.2019
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|Турция
В турецкой провинции Карс проходят международные учения «Зима-2019».
Об этом сообщает АА со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
Учения организованы на военном полигоне имени Ильхана Хамлы, и ими руководит командование 9-го армейского корпуса ВС Турции.
Цель учений - укрепление сотрудничества и координация действий подразделений, отработка навыков операций в зимних условиях.
15 стран, в том числе Азербайджан, Босния и Герцеговина, Катар, Великобритания, Германия и Италия, отправили 251 военнослужащего на крупнейшие учения в Турции последних лет.
Учения продлятся до 22 февраля.
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