Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності

12:01 15.02.2019 0 комментариев Грузия

Співробітники Генеральної прокуратури Грузії за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями затримали колишнього голову районної адміністрації Болнісського муніципалітету Георгія Аревадзе. 

Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія-Онлайн.

Як повідомляє прокуратура, йдеться про події 2006 року, коли Аревадзе очолював районну адміністрацію.

За версією слідства, Аревадзе зацікавився державними земельними ділянками, які були передані в тимчасове користування компанії "Хідіскурі 2000". Він змусив директору компанії повернути земельні ділянки нібито для того, щоб продати їх на аукціоні.

Після цього Аревадзе виготовив підроблені нотаріально завірені довіреності, згідно з якими, нібито власники земельних ділянок давали право на їх продаж людям, які проживають в Тбілісі. 

Прокуратура стверджує, що Аревадзе підробив і підписи осіб, які видали довіреності. 

В цілому колишній чиновник незаконно заволодів земельними ділянками із загальною площею 44,73 гектара, а також здійснив легалізацію 102,5 гектара земель.

Кримінальну справу порушено за статтями "шахрайство, вчинене у великих розмірах", "зловживання службовими повноваженнями" і "легалізація незаконних доходів (відмивання грошей), пов'язані з отриманням доходу в особливо великому розмірі", що карається позбавленням волі на строк від 9 до 12 років. 



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