Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
|12:01 15.02.2019
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|Грузия
Співробітники Генеральної прокуратури Грузії за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями затримали колишнього голову районної адміністрації Болнісського муніципалітету Георгія Аревадзе.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія-Онлайн.
Як повідомляє прокуратура, йдеться про події 2006 року, коли Аревадзе очолював районну адміністрацію.
За версією слідства, Аревадзе зацікавився державними земельними ділянками, які були передані в тимчасове користування компанії "Хідіскурі 2000". Він змусив директору компанії повернути земельні ділянки нібито для того, щоб продати їх на аукціоні.
Після цього Аревадзе виготовив підроблені нотаріально завірені довіреності, згідно з якими, нібито власники земельних ділянок давали право на їх продаж людям, які проживають в Тбілісі.
Прокуратура стверджує, що Аревадзе підробив і підписи осіб, які видали довіреності.
В цілому колишній чиновник незаконно заволодів земельними ділянками із загальною площею 44,73 гектара, а також здійснив легалізацію 102,5 гектара земель.
Кримінальну справу порушено за статтями "шахрайство, вчинене у великих розмірах", "зловживання службовими повноваженнями" і "легалізація незаконних доходів (відмивання грошей), пов'язані з отриманням доходу в особливо великому розмірі", що карається позбавленням волі на строк від 9 до 12 років.
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