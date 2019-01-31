Оккупанты сообщили, что 20 февраля в пгт. Молодежное Симферопольского района будут проведены «учения по пресечению террористического акта и нейтрализации террористов».

Подобное обращение крымские «правоохранители» распространяют среди жителей аннексированного полуострова, сообщает ATR.

«20 февраля на территории поселка Молодежное Симферопольского района с 9:00 до 18:00 планируется проведение тактико-специальных учений по пресечению террористического акта. В мероприятии будут задействованы оперативные силы и специальные средства «правоохранительных» органов и специальных служб, при работе будут использоваться светозвуковые и шумовые сигналы. «Правоохранительными» органами и спецподразделениями будут отработаны навыки по освобождению заложников и нейтрализации террористов. Во время проведения мероприятия планируется привлечение служб быстрого реагирования. В связи с этим просим отнестись к данному мероприятию с пониманием, сохранять спокойствие и сообщить о мероприятии знакомым родственникам, проживающих в поселке Молодежное Симферопольского р-на, с целью недопущения распространения недостоверных и провокационных слухов», — говорится в сообщении пресс-службу «ОМВД» РФ по оккупированному Симферопольскому району.

Как известно, на территории пгт. Молодежное проживают сотни крымскотатарских семей.

Будут ли проводится «учения по нейтрализации террористов» на территории компактного проживания крымских татар либо в другом месте — неизвестно.